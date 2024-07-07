Первая жена Фиделя Кастро Мирта Диас-Баларт умерла в Испании в 95 лет
Первая жена бывшего кубинского лидера Фиделя Кастро Мирта Диас-Баларт умерла в Мадриде в возрасте 95 лет. Об этом 6 июля сообщил ее внук Фидель Антонио Кастро Смирнов.
«Окруженная большой любовью, ушла моя дорогая бабушка Мирта Диас-Баларт Гутьеррес. От нас ушла великая женщина», — написал он в социальной сети X (бывш. Twitter).
Мирта Диас-Баларт родилась в Гаване в 1928 году во влиятельной семье, уточняет газета The Washington Post. Она познакомилась с Фиделем Кастро во время учебы в Гаванском университете, где она изучала философию и литературу. В 1948 году они поженились, а в 1949-м у них родился сын Фидель (известен как Фиделито), который покончил с собой в 2018 году.
В 1955 году они с Кастро развелись после неудачной попытки переворота. Политик сбежал в Мехико, а Диас-Баларт с сыном какое-то время жили в США. В этот период во время поездки Фиделито к отцу тот не разрешил сыну уехать. Женщине пришлось нанять команду, чтобы похитить мальчика и вывезти его на Кубу.
Затем Диас-Баларт вышла замуж за Эмиля Нуньеса Бланко, и они переехали в Испанию, указало издание Diario de Cuba. Известно, что Фиделито отправили учиться в СССР. В 1974 году он окончил физический факультет МГУ по специальности физик-ядерщик. Бланко умер в 2006 году, у него с Диас-Баларт родились две дочери.