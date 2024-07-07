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The Telegraph указала на катастрофу для Украины из-за возможного дефолта

The Telegraph: возможный дефолт в августе станет для Украины катастрофой
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Украина может в августе объявить дефолт, что станет для страны катастрофой. Об этом 6 июля сообщила газета The Telegraph.

По данным издания, киевские власти ищут все возможные способы договориться с кредиторами. Это связано с тем, что в конце августа истекает двухлетний мораторий на выплату процентов по займам, выданным западными финансовыми организациями.

Отмечается, что если сделку не удастся осуществить до окончания срока, то последствия могут быть негативными для страны.

По информации источника The Telegraph, который знаком с ходом переговоров, дефолт повлечет за собой серьезные политические издержки, уточнила «Газета.Ru». Собеседник добавил, что негативные последствия будут и с символической точки зрения.

Издание добавило, что некоторые из самых влиятельных финансистов мира требуют, чтобы Киев начал выплачивать свои долги.

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В июле, оценивая возможность дефолта, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец заявил, что дефолт в стране не произойдет. Киев договорится с кредиторами и будет платить, однако для этого страна будет печатать необеспеченные деньги и продавать их на бирже, что приведет к девальвации нацвалюты и снижению уровня жизни.

В том же месяце, оценивая ситуацию в экономике страны, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков отмечал, что у Украины большой внешний долг, и ситуация развивается очень негативно. По его словам, этот долг отдать невозможно. Эксперт уточнил, что Украина потеряла области на юге, юго-востоке, которые наиболее производительны и вносили большой вклад в ВВП.

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