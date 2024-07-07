Житель Санкт-Петербурга в уличной драке лишился части пальца

В Санкт-Петербурге на мужчину напали злоумышленники, в результате чего тот лишился части пальца. Об этом 6 июля сообщило ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

«6 июля в 02:12 в полицию Приморского района поступило сообщение от очевидцев о том, что у дома 23 корпус 1 по Комендантскому проспекту группа мужчин устроила драку», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Отмечается, что прибывшие на место инцидента полицейские обнаружили троих человек, у одного из которых была серьезная травма руки. Его госпитализировали. Позже в полицию поступила телефонограмма из медучреждения о том, что к ним обратился 33-летний мужчина.

По данным источника «Известий», он находится в состоянии средней тяжести, у него частичная ампутация дистальной фаланги 4 пальца правой руки, перелом медиальной стенки правой орбиты, а также пневмацефалия.

Со слов потерпевшего, у него произошел конфликт с молодыми людьми, который перерос в драку. В полицию доставили двух подозреваемых 23 и 25 лет, оба ранее не были судимы.

По информации источника, было возбуждено уголовное дело по по ч.1 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, или повлекшего за собой потерю зрения, речи, слуха либо какого-либо органа»).

4 июля в Краснодаре задержали мужчину, подозреваемого в избиении подчиненного, в результате чего пострадавший получил 11 переломов ребер. Было возбуждено уголовное дело. Установлено, что у 48-летнего подчиненного произошел конфликт с работодателем. В результате последний побил его.