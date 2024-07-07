Один из сыновей священника Ащеулова может стать фигурантом нового уголовного дела

Новое уголовное дело могут возбудить в отношении старшего из сыновей священника из Липецка Игоря Ащеулова Иоанна Ащеулова, который уже осужден за госизмену и терроризм. Об этом в воскресенье, 7 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам источника, основанием для возбуждения дела может стать последнее слово Иоанна Ащеулова на суде, где фигурант стал выступать с осуждением Вооруженных сил РФ и российских властей, несмотря на неоднократные замечания судьи.

Дело может быть возбуждено по ч. 2 ст. 280.3 УК РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, в том числе публичные призывы к воспрепятствованию использования ВС РФ в указанных целях, либо на дискредитацию исполнения российскими госорганами своих полномочий»), уточнил собеседник агентства.

Ранее, 3 июля, 2-й Западный окружной военный суд вынес приговор троим сыновьям липецкого священника Игоря Ащеулова, пытавшимся вступить в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Алексею и Тимофею Ащеуловым назначили по 17 лет заключения, а Иоанну — 17,6 года. Они признаны виновными в покушении на госизмену, участие в деятельности террористической организации, а также на незаконное пересечение госграницы РФ.

Гособвинение просило назначить им по 18 лет лишения свободы. Ащеуловы отказались от участия в прениях сторон, однако выразили желание выступить с последним словом.

Согласно обвинительному заключению, они намеревались вступить в легион «Свобода России» (организация признана террористической и запрещена в РФ), после чего они приняли совместное решение в участии в военных действиях на стороне Украины. Ащеуловы были задержаны ФСБ в Курской области при попытке незаконного пересечения госграницы.