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В Японии назвали причину крушения патрульных вертолетов в апреле

Yomiuri: в крушении двух патрульных вертолетов в Японии виновато командование
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Фото: TASS/AP
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Крушение двух патрульных вертолетов SH-60K в Японии произошло из-за ошибки командования. Об этом 7 июля сообщила японская газета Yomiuri.

По данным издания, крушение произошло из-за того, что экипажи вертолетов получили противоречивые указания от разных командований. Отмечается, что в ближайшее время морские силы самообороны Японии могут обнародовать доклад по этому инциденту, который будет составлен по итогам проведения внутренней проверки.

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О крушении двух вертолетов в Японии стало известно 21 апреля. Связь с летательными аппаратами была утеряна ночью 20 апреля около островов Идзу в Тихом океане. На борту каждого из вертолетов находились четыре члена экипажа. Один из них погиб, еще семеро числятся пропавшими без вести.

После этого сообщалось, что на месте происшествия были обнаружены бортовые самописцы. Информация с них должна была быть исследована специалистами. Утверждается, что в ходе поисков были также обнаружены лопасти двух вертолетов и прочие обломки.

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