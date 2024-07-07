Умер продюсер «Аватара» и «Титаника» Джон Ландау

Американский кинопродюссер, известный по фильмам «Аватар» и «Титаник» Джон Ландау скончался от онкологии. Об этом 6 июля сообщил журнал Variety.

«Джон Ландау, оскароносный продюсер «Титаника» и обоих фильмов «Аватар», умер от рака. Ему было 63 года», — говорится в публикации.

Ландау, работая с режиссером Джеймсом Кэмероном над фильмом «Титаник», вошел в историю: этот фильм стал первым, который собрал $1 млрд в прокате. Он присоединился к кинорежиссеру для работы над обеими частями «Аватара»: в 2009 и 2022 году.