Министр транспорта сообщил об усилении досмотровых пунктов на Крымском мосту

Пункты досмотра на подъездах к Крымскому мосту усилили работу на летний сезон. Об этом 6 июля сообщил министр транспорта России Роман Старовойт.

«В период летнего сезона усилена работа стационарных инспекционно-досмотровых комплексов на подъездах к мосту», — написал он в Telegram-канале.

Старовойт уточнил, что причиной усиления досмотра стало обеспечение безопасности путешествующих в Крым и в обратном направлении.

Ранее, 1 июня, глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что порядка 2 млн туристов посетили полуостров с начала 2024 года. В июне их количество увеличилось по сравнению с 2023 годом на 25%. Так, в Крыму в прошлом месяце отдохнуло порядка 746 тыс. человек.

В середине июня вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании в правительстве сообщил, что туристический поток по России с июня по август 2024 года может превысить 44 млн поездок, туроператоры уже реализовали порядка 60% летних туров по стране.