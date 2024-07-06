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В Челябинской области ребенок погиб при падении дерева на туристическую палатку

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Фото: t.me/su_skr74
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В Челябинской области дерево упало на палатку с туристами, в результате на месте скончалась девятилетняя девочка, ее шестимесячная сестра находится в реанимации с травмой головы. Об этом 6 июля заявили в следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) РФ по региону.

Инцидент произошел вблизи озера Тургояк в городе Миассе.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан»)», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

В настоящее время место происшествия осмотрел следователь регионального СКР, назначены дальнейшие экспертизы.

Также был допрошен директор организации, оказывающей услуги по размещению в кемпинге. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Ранее, 2 июля, в Санкт-Петербурге при падении дерева из-за урагана погиб 11-летний мальчик. За день до этого в результате падения дерева погибла женщина, также сообщалось о двоих пострадавших.

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