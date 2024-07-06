В ФК «Сокол» объяснили решение продать команду через «Авито»
Казанский футбольный клуб «Сокол» из LEON — Вторая лига Б выставили на продажу на «Авито», чтобы закрыть долги по зарплате и попытаться найти средства для завершения чемпионата. Об этом 6 июля рассказал исполняющий обязанности главного тренера Рустем Сабирзянов.
Коллектив выставили на продажу за 5,3 млн рублей.
«У спонсора футбольного клуба возникли финансовые проблемы, дальше помогать он не может. Почему решили продать через «Авито»? Это решение не спонсоров, а спортивного директора», — сообщил он ТАСС.
По словам Сабирзянова, клуб надеется доиграть второй круг чемпионата, потому идет поиск любых для этого способов.
Команда идет сейчас на третьем месте в чемпионате, уступая лидеру два очка. Во главе таблицы находится пермский «Амкар». В последнем туре «Сокол» уступил барнаульскому «Динамо» со счетом 2:1.
21 февраля миллиардер Джим Рэтклифф стал совладельцем «Манчестер Юнайтед». Он приобрел 25% команды из Манчестера. Сделка была осуществлена 16 февраля, она оценивается в £1,2 млрд (более €1,4 млрд). До этого единоличными владельцами акций клуба были Аврам и Джоэл Глейзеры, которые купили команду в 2005 году.