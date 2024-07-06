Орбан назвал Путина рациональным и сдержанным человеком
Президент России Владимир Путин является очень рациональным, продуманным и сдержанным человеком. Об этом 6 июля заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche.
«Он на 100, более чем на 100% рациональный человек», — отметил политик, интервью с которым опубликовано в YouTube-канале издания.
Орбан подчеркнул, что Путин очень сдержан, пунктуален и подготовлен. По словам премьер-министра, проведение переговоров с российским лидером является настоящим вызовом, если хочется поддерживать равный «интеллектуальный и политический уровень», уточнила «Газета.Ru».
Он также рассказал, что еще в 2009 году вместе с Путиным они договорились о том, что сотрудничество будет строиться на взаимном уважении. Орбан подчеркнул, что по-прежнему так и происходит.
5 июля венгерский премьер прибыл в Москву, где встретился с Путиным. Они обсудили многие актуальные международные вопросы, в том числе и пути урегулирования конфликта на Украине. Российский лидер назвал переговоры с главой правительства Венгрии обстоятельными, прямыми и честными. Беседа длилась более двух с половиной часов.