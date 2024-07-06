В Иране сообщили об интеграции платежных систем «Мир» и Shetab
Россия и Иран завершили интеграцию российской платежной системы «Мир» и иранской Shetab, сообщил 6 июля глава иранского центробанка Мохаммад Реза Фарзин.
«В ходе встречи стороны завершили работу по требованиям для подключения российской платежной системы «Мир» к иранской Shetab, проект вступил в операционную фазу», — приводит агентство IRNA его заявление по итогам переговоров с главой Центробанка РФ Эльвирой Набиуллиной, которые состоялись 4 июля в Санкт-Петербурге.
Фарзин уточнил, что владельцы карт Shetab смогут использовать их в российских банкоматах в конце августа. На следующем этапе граждане РФ смогут расплачиваться российскими картами в Иране.
Кроме того, главы ЦБ обеих стран подписали соглашение о ликвидности национальных валют для облегчения двусторонней торговли, отметил Фарзин.
В конце апреля официальный представитель МИД Ирана Насер Канани сообщал, что проект по приему российских карт «Мир» в Иране вступил в стадию реализации. Тогда же торговый атташе иранского посольства в России Рахими Мохсен рассказал «Известиям», что власти Ирана готовятся к запуску пилотного проекта по приему карт «Мир».