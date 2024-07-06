Совместные антитеррористические учения КНР и Белоруссии пройдут с 8 по 19 июля
Военнослужащие Китая прибыли в Белоруссию для участия в совместных антитеррористических учениях. Об этом 6 июля сообщили в белорусском министерстве обороны.
«Совместная тренировка позволит обменяться опытом, провести слаживание белорусских и китайских подразделений, создать фундамент для дальнейшего развития белорусско-китайских отношений в сфере совместной подготовки войск», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Учения Вооруженных сил (ВС) Белоруссии и Народно-освободительной армии Китая пройдут в период с 8 по 19 июля, уточнила «Газета.Ru».
Еще в августе прошлого года стало известно о том, что очередные китайско-белорусские совместные военные учения запланированы на 2024-й. Об этом сообщалось после встречи в Минске президента Белоруссии Александра Лукашенко с министром обороны КНР Ли Шанфу.
Кроме того, с 27 по 31 мая 2024 года на белорусской территории прошли летно-тактические учения военных России и Белоруссии. Военнослужащие отработали вопросы управления и организации взаимодействия при выполнении учебно-боевых задач.