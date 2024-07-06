Три человека пострадали при обрушении котельной в Волгограде
В котельной в Волгограде упала несущая конструкция, в результате пострадали три человека. Об этом 6 июля сообщили в пресс-службе губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.
Кроме того, «Известия» публикуют кадры с места происшествия.
В пресс-службе губернатора рассказали, что состояние пострадавших уточняется. Среди причин произошедшего исключили внешнее воздействие.
В настоящее время на месте разбирают завалы.
При этом в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области сообщили, что на канализационной насосной станции в Красноармейском районе города произошел хлопок газопаровоздушной смеси. В результате произошло обрушение железобетонного перекрытия.
«Силы и средства на месте, информация уточняется», — добавили в пресс-службе ведомства.
Ранее, 18 июня, в рабочем поселке Тамала Пензенской области в многоквартирном двухэтажном жилом доме произошло обрушение крыши. Прокуратура Тамалинского района начала проверку по факту случившегося. В ведомстве отметили, что инцидент произошел при проведении ремонта кровли.