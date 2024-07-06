Роспотребнадзор исключил риски распространения чумы в России
Риски распространения чумы на территории России исключены. Об этом 6 июля говорится в сообщении Роспотребнадзора.
«Роспотребнадзор на постоянной основе проводит мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки за рубежом. В мире ежегодно регистрируются сотни случаев опасных заболеваний», — отмечается в Telegram-канале.
Ведомство рассказало, что подобные случаи, включая смертельные, в большинстве своем фиксируются в Африке, Азии и США. Подчеркивается, что в России идет постоянная масштабная работа по предотвращению случаев завоза чумы, тщательный мониторинг активности природных очагов, организована вакцинация населения по эпидпоказаниям в природных очагах и проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия.
Кроме того, в РФ имеется достаточное количество вакцин от заболевания, а также зарегистрированные диагностические препараты и тест-системы для выявления зараженных, уточнила «Газета.Ru».
10 июня сообщалось, что на Украине нашли зараженные африканской чумой туши свиней. Остатки туш животных специалисты уничтожили и провели дезинфекцию. Вход на территорию островка, где их нашли, закрыли. Там объявили карантинную зону. Инцидент произошел в Черновцах на берегу реки Прут.