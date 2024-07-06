Карта спецоперации на Украине 6 июля

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 6 июля можно в материале «Известий».

Так, в Минобороны РФ сообщили, что подразделениями группировки войск «Центр» в результате активных действий был освобожден населенный пункт Сокол в Донецкой Народной Республике (ДНР), также было улучшено тактическое положение.

Кроме того, были отражены пять контратак штурмовых групп 31-й, 41-й, 47-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Потери противника на данном направлении составили до 415 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе БМП Bradley производства США, два пикапа, 155-мм американская самоходная артиллерийская установка Paladin, 122-мм гаубица Д-30, 105-мм орудие М119 производства США и 100-мм противотанковая пушка «Рапира».

В то же время подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 123-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Работино, Пятихатки в Запорожской области, Никольское и Разлив в Херсонской области.

Потери ВСУ составили до 120 военнослужащих.

Также средствами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты три крылатые британские ракеты воздушного базирования Storm Shadow, противорадиолокационная ракета HARM производства США, управляемая французская авиационная бомба Hammer, три американских реактивных снаряда HIMARS и 55 украинских беспилотников.

Помимо этого, оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ были уничтожены радиолокатор подсвета и наведения, низковысотный обнаружитель и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300ПС, а также поражены нефтеперерабатывающий завод и хранилище топлива, с которых осуществлялось снабжение воинских частей ВСУ.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 626 самолетов, 277 вертолетов, 27 283 беспилотных летательных аппарата, 539 зенитных ракетных комплексов, 16 513 танков и других боевых бронированных машин, 1365 боевых машин реактивных систем залпового огня, 11 456 орудий полевой артиллерии и минометов, 23 378 единиц специальной военной автомобильной техники.

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