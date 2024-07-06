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Сюжет:

Карта спецоперации на Украине 6 июля

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 6 июля можно в материале «Известий».

Так, в Минобороны РФ сообщили, что подразделениями группировки войск «Центр» в результате активных действий был освобожден населенный пункт Сокол в Донецкой Народной Республике (ДНР), также было улучшено тактическое положение.

Кроме того, были отражены пять контратак штурмовых групп 31-й, 41-й, 47-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Потери противника на данном направлении составили до 415 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе БМП Bradley производства США, два пикапа, 155-мм американская самоходная артиллерийская установка Paladin, 122-мм гаубица Д-30, 105-мм орудие М119 производства США и 100-мм противотанковая пушка «Рапира».

В то же время подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 123-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Работино, Пятихатки в Запорожской области, Никольское и Разлив в Херсонской области.

Потери ВСУ составили до 120 военнослужащих.

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Также средствами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты три крылатые британские ракеты воздушного базирования Storm Shadow, противорадиолокационная ракета HARM производства США, управляемая французская авиационная бомба Hammer, три американских реактивных снаряда HIMARS и 55 украинских беспилотников.

Помимо этого, оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ были уничтожены радиолокатор подсвета и наведения, низковысотный обнаружитель и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300ПС, а также поражены нефтеперерабатывающий завод и хранилище топлива, с которых осуществлялось снабжение воинских частей ВСУ.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 626 самолетов, 277 вертолетов, 27 283 беспилотных летательных аппарата, 539 зенитных ракетных комплексов, 16 513 танков и других боевых бронированных машин, 1365 боевых машин реактивных систем залпового огня, 11 456 орудий полевой артиллерии и минометов, 23 378 единиц специальной военной автомобильной техники.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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