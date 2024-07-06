«Альтернатива для Германии» (АдГ) приветствовала визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву и его переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Сообщение об этом депутата бундестага от фракции, члена парламентского комитета по внешней политике Маттиаса Мосдорфа приводит 6 июля телеканал NTV.

«Венгрия идет вперед и с первого дня своего председательства в Совете ЕС ведет переговоры с обеими прямыми сторонами конфликта», — отметил парламентарий.

Мосдорф подчеркнул, что АдГ приветствует тот факт, что возможности скорейшего прекращения огня с целью мирных переговоров являются приоритетными на самом высоком европейском уровне.

Также он раскритиковал ЕС. Член парламентского комитета по внешней политике назвал «союз и его прочий персонал» поджигателями конфликта.

5 июля венгерский премьер прибыл в Москву, где встретился с Владимиром Путиным. Они обсудили многие актуальные международные вопросы, в том числе и пути урегулирования конфликта на Украине. Российский лидер назвал переговоры с главой правительства Венгрии обстоятельными, прямыми и честными. Беседа длилась более двух с половиной часов.

До этого, 2 июля, венгерский политик побывал в Киеве. Он провел там переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, чьи полномочия истекли 20 мая. Орбан предложил рассмотреть вариант введения режима прекращения огня, чтобы начать диалог с Россией. Он отметил, что Зеленскому не очень понравилась идея остановить на время боевые действия и разработать в этот период план мирного разрешения кризиса.