Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин поздравил Пезешкиана с избранием на пост президента Ирана
Армия
Российские силы освободили населенный пункт Сокол в ДНР
Общество
В Дагестане снова задержали экс-главу Сергокалинского района Омарова
Мир
Карлсон указал на желание Орбана остановить полное разрушение Украины
Мир
«Альтернатива для Германии» отметила важность визита Орбана в Москву
Общество
Почти 50% месячной нормы осадков выпало в ряде районов Москвы 5 июля
Общество
Умерла одна из первых ведущих программы «Время» Аза Лихитченко
Мир
Армения и США проведут совместные военные учения с 15 по 24 июля
Мир
Белорусские пограничники задержали злоумышленников на границе с Литвой
Общество
ФАС намерена взыскать 17 млн рублей со связанной с делом Иванова компании
Общество
На Красной площади прошло вручение дипломов выпускникам университета МВД
Мир
Орбан назвал бюрократической бессмыслицей критику со стороны ЕС
Политика
Рябков допустил конкретизацию ядерной доктрины России в ответ на действия Запада
Общество
В Забайкалье 1,5 тыс. человек тушат лесные пожары
Мир
США нарастили закупки урана из России после решения об отказе от него
Армия
ВС РФ нанесли удары по складу и стоянке Bayraktar на аэродромах Украины
Происшествия
В Бурятии ввели режим ЧС регионального характера из-за лесных пожаров

«Альтернатива для Германии» отметила важность визита Орбана в Москву

Депутат бундестага Мосдорф: АдГ приветствует переговоры Орбана с Путиным
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Альтернатива для Германии» (АдГ) приветствовала визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву и его переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Сообщение об этом депутата бундестага от фракции, члена парламентского комитета по внешней политике Маттиаса Мосдорфа приводит 6 июля телеканал NTV.

«Венгрия идет вперед и с первого дня своего председательства в Совете ЕС ведет переговоры с обеими прямыми сторонами конфликта», — отметил парламентарий.

Мосдорф подчеркнул, что АдГ приветствует тот факт, что возможности скорейшего прекращения огня с целью мирных переговоров являются приоритетными на самом высоком европейском уровне.

Также он раскритиковал ЕС. Член парламентского комитета по внешней политике назвал «союз и его прочий персонал» поджигателями конфликта.

Европа негодует из-за визита Орбана в Москву. Как реагируют лидеры ЕС

5 июля венгерский премьер прибыл в Москву, где встретился с Владимиром Путиным. Они обсудили многие актуальные международные вопросы, в том числе и пути урегулирования конфликта на Украине. Российский лидер назвал переговоры с главой правительства Венгрии обстоятельными, прямыми и честными. Беседа длилась более двух с половиной часов.

До этого, 2 июля, венгерский политик побывал в Киеве. Он провел там переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, чьи полномочия истекли 20 мая. Орбан предложил рассмотреть вариант введения режима прекращения огня, чтобы начать диалог с Россией. Он отметил, что Зеленскому не очень понравилась идея остановить на время боевые действия и разработать в этот период план мирного разрешения кризиса.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024