Умерла одна из первых ведущих программы «Время» Аза Лихитченко

Диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Аза Лихитченко умерла в возрасте 86 лет. Об этом 6 июля на своем сайте сообщил Первый канал.

«Печальная новость. Не стало Азы Лихитченко. Легендарный диктор Центрального телевидения, одна из первых ведущих программы «Время», — говорится в сообщении.

Лихитченко родилась в 1937 году в Москве. В 1959 году окончила Школу-студию МХАТ, курс П.В. Массальского. Ее однокурсниками были актеры Владимир Высоцкий, Валентин Никулин, Георгий Епифанцев. 14 сентября 1960 года Лихитченко стала штатным сотрудником Гостелерадио СССР. С 1968 года, когда появилась программа «Время», стала одной из основных ведущих.

Диктором Центрального телевидения Гостелерадио СССР Лихитченко работала до 1993 года. Одной из ее самых известных воспитанниц является ведущая Первого канала Екатерина Андреева. В 2011 году Лихитченко была удостоена ордена Дружбы за большие заслуги в развитии отечественного телерадиовещания и многолетнюю плодотворную деятельность.