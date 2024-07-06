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США нарастили закупки урана из России после решения об отказе от него

«РИА Новости»: в мае США закупили у России обогащенный уран на $209,5 млн
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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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США за май закупили у России обогащенный уран на сумму $209,5 млн, ставшую максимальной с марта 2023 года. Об этом 6 июля сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные американского статбюро.

По информации ведомства, в конце весны российская сторона возобновила поставки урана в США после перерыва в апреле. Объем экспорта за месяц составил 91,1 т на указанную сумму. Это стало максимумом с марта прошлого года, когда стоимость поставок обогащенного урана составила $245,9 млн.

В целом США приобрели обогащенный уран на максимальную за всё время сумму в $987 млн.

При этом закупки впервые с июля 2015 года производились у всех основных поставщиков — в том числе Китая ($323,6 млн), Франции ($245,4 млн), Германии ($96,8 млн), Нидерландов ($63,3) и Великобритании ($38 млн).

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Ранее, 17 июня, гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил в интервью «Известиям», что США понимают нереалистичность отказа от урана из России. Также в июне он отмечал, что американские санкции в отношении российского урана не изменят ситуацию на рынке ядерного топлива за один день, для этого потребуются годы.

До этого, 13 мая, президент США Джо Байден подписал закон о запрете на импорт обогащенного урана, который был произведен в РФ или аффилированным с Россией предприятием. Ограничения начнут действовать через 90 дней после вступления закона в силу. Его действие рассчитано до 2040 года. При этом до января 2028-го допускаются временные исключения.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов подчеркнул, что данный закон нанесет ущерб экономике США. По его словам, из-за антироссийских санкций Штаты рискуют нарушить баланс между экспортерами и импортерами урановой продукции.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал запрет не критичным для российской атомной отрасли. По его мнению, это является продолжением ничем не прикрытой и не завуалированной линии американцев.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято 24 февраля 2022 года президентом России Владимиром Путиным после обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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