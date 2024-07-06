Военнослужащие группировки российских войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, уничтожив до 120 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 6 июля сообщил начальник пресс-центра Восточной группировки войск Александр Гордеев.

«В ходе активных действий подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, сорвали попытки усиления противником передовых позиций и ротации опорных пунктов», — сказал он ТАСС.

Гордеев также сообщил, что артиллерия и тяжелые огнеметные системы ВС РФ поразили скопления живой силы 102-й, 116-й бригад территориальной обороны и 1-й отдельной танковой бригады противника в районах Урожайного и Старомайорского.

По итогу, отметил начальник пресс-центра Восточной группировки войск, за сутки ВСУ потеряли до 120 своих военнослужащих, боевую бронированную машину Senator, буксируемую гаубицу М777, самоходную артустановку «Гвоздика», а также четыре беспилотника самолетного типа.

«Подразделения группировки войск «Восток» продолжают выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции», — добавил Гордеев.

В этот же день корреспондент «Известий» Александр Федорчак показал, как экипаж танка Т-72 Вооруженных сил РФ под Липцами уничтожил пункт дислокации и технику ВСУ. Танкисты подъехали вплотную к селу, где нанесли удары осколочно-фугасными снарядами по пункту дислокации ВСУ, а затем по технике с характерными крестами. После этого российские военные покинули огневую точку, чтобы не попасть под удар беспилотника врага.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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