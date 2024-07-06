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Беглов принял участие в открытии фестиваля джаза «Свинг белой ночи»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов принял участие в церемонии открытия 31-го Петербургского фестиваля джаза «Свинг белой ночи» в Филармонии джазовой музыки на Загородном проспекте. Об этом 6 июля сообщила пресс-служба администрации города.

«Петербург — признанная всеми джазовая столица России, а наша Филармония джазовой музыки — единственная в мире. Фестиваль, который мы открываем сегодня, — одно из крупнейших джазовых событий на континенте», — сказал он.

Кроме того, во время церемонии губернатор наградил художественного руководителя Санкт‑Петербургской филармонии джазовой музыки, народного артиста России и почетного гражданина Санкт‑Петербурга Давида Голощекина орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Беглов подчеркнул, что артист является «ярким примером того, что может сделать один человек, если он талантлив и безмерно предан своему делу».

Сам Голощекин считает, что долголетие фестиваля заключается в постоянном составе организаторов. По его мнению, важно, когда «никому не приходится перехватывать эту эстафету», а люди, которые основали фестиваль, могут продолжить его организовывать.

«Джаз всегда радует именно тех, кто его любит и кто обычно ходит не только на фестивали, но и на концерты. И всегда люди, которые следят за джазовой жизнью и за жизнью филармонии, их интересуют новые исполнители, которые появятся в программе этого фестиваля. И такое в этот раз и произошло», — отметил он.

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Фестиваль джаза «Свинг белой ночи» проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 7 июля. В нем примут участие не только российские, но и зарубежные исполнители. Основателем фестиваля и его художественным руководителем является мультиинструменталист и композитор, народный артист России Давид Голощекин. Уточняется, что мероприятие является старейшим джазовым фестивалем, который проходит в Петербурге каждое лето начиная с 1994 года. В списке участников «Свинга» разных лет — лучшие джазмены из России, Европы и Америки.

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