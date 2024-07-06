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Минобороны РФ рассказало о подвигах российских военных в зоне СВО

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Министерство обороны России 6 июля сообщило о новых подвигах военнослужащих Вооруженных сил (ВС) РФ, которые успешно выполняют боевые задачи, рискуя своей жизнью, в ходе специальной военной операции (СВО).

В военном ведомстве отметили, что гвардии рядовой Дмитрий Меха, находясь в составе батальонной тактической группы российских десантников, при ведении визуального наблюдения воздушного пространства в заданном секторе обнаружил над российскими позициями неустановленный беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Удостоверившись, что это БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ), Дмитрий взял цель на сопровождение и при входе воздушного противника в зону поражения совершил пуск из переносного зенитного ракетного комплекса, в ходе которого уничтожил вражеский беспилотник.

Уточняется, что после того, как БПЛА противника был уничтожен, подразделения ВДВ оперативно сменили позиции. Спустя некоторое время по первоначальному расположению наших подразделений был нанесен артиллерийский удар со стороны боевиков. В Министерстве отметили, что профессионализм гвардии рядового Дмитрия Меха лишил противника возможности вести разведку и корректировать огонь своей артиллерии, что позволило избежать жертв при обстреле и продолжить удерживать оборону на заданном рубеже.

Также в Минобороны рассказали, как механик-водитель гвардии рядовой Михаил Грибков, действуя в составе батальонной тактической группы, оказывал огневую поддержку и транспортировку парашютно-десантного отделения ВДВ, а также поддерживал их действия огнем бортового орудия и пулеметов на поле боя. Находясь под массированным минометным обстрелом, Грибков вывел свою боевую машину из-под огня противника, своевременно сменил огневую позицию, маневрируя между городскими постройками.

Отмечается, что Грибков, продвигаясь по населенному пункту, обнаружил в разрушенном здании минометный расчет боевиков ВСУ, который вел огонь по наступающим российским подразделениям. Оценив обстановку, используя естественные укрытия, военнослужащий на боевой машине десанта, скрытно подобравшись на расстояние гарантированного поражения цели, занял выгодную позицию и обеспечил уничтожение расчета противника.

В Министерстве обороны отметили грамотные и уверенные действия Грибкова. Благодаря ему на поле боя была своевременно оказана огневая поддержка наступающим подразделениям ВДВ, что способствовало вытеснению противника с занимаемых позиций и освобождению населенного пункта от вооруженных формирований противника.

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Ранее, 5 июля, были опубликованы кадры уничтожения оперативно-тактическим ракетным комплексом (ОТРК) «Искандер» дивизиона С-300 ВСУ в зоне СВО. Удар был нанесен в районе населенного пункта Коптев, который находится в 14 км к востоку от города Миргорода в Полтавской области.

Также в этот день Минобороны показало, как военнослужащие расчета самоходного миномета 2С23 «Нона-СВК» горного мотострелкового соединения группировки войск «Центр» Вооруженных сил (ВС) РФ уничтожили американскую боевую машину пехоты (БМП) М2 Bradley и эвакуационную группу ВСУ. Удар наносился с закрытой огневой позиции 120-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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