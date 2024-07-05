Умер чемпион Олимпиады-80 в конном спорте Корольков
Спортсмен-конник, чемпион Олимпиады-80 в Москве Николай Корольков скончался 5 июля в возрасте 78 лет. Об этом сообщается на сайте Федерации конного спорта России.
Причины смерти не уточняются. Прощание с Корольковым состоится 6 июля в 12:00 в городе Аксай Ростовской области.
«До последних дней Николай Павлович оставался верен конному спорту — тренировал спортсменов, посещал крупнейшие соревнования, всегда был близок к лошадям и людям, увлеченным ими», — сообщили в организации.
В Федерации конного спорта России отметили, что тандем Королькова с жеребцом Эспадроном стал образцом спортивного партнерства, достойного подражания.
Уточняется, что спортсмен завоевал на московской Олимпиаде в 1980 году серебро в личной выездке и золото — в командной. После завершения своей профессиональной карьеры Корольков начал заниматься тренерской работой.