Реклама
Прямой эфир
Мир
На Украине сообщили о подготовке более 40 тыс. военных за границей
Общество
ФСБ пресекла попытку угона стратегического бомбардировщика Ту-22М3 на Украину
Мир
В Казахстане трех граждан осудили за пропаганду терроризма
Мир
Орбан назвал Китай ключевой державой в создании условий для мира на Украине
Общество
В Подмосковье задержали напавшего на купавшуюся в реке школьницу мужчину
Общество
Путин поздравил участников праздника в честь 50-летия БАМа
Происшествия
В Киргизии 250 овец погибли в результате удара молнии
Экономика
Правительство РФ увеличило субсидирование льготных кредитов для ОПК
Происшествия
На юге Сахалина незаконно выловили более 11 т серого морского ежа на 66 млн рублей
Общество
Прима-балерина Большого театра Кондратьева умерла на 91-м году жизни
Общество
В Амурской области прошло торжественное мероприятие в честь 50-летия БАМа
Мир
Два пистолета Наполеона I были проданы на аукционе во Франции за €1,69 млн
Армия
Расчет БПЛА ВС РФ уничтожил пикап с живой силой ВСУ в зоне СВО
Мир
Премьер Венгрии Орбан после визита в Пекин посетит Вашингтон
Происшествия
В МЧС сообщили о гибели 52 человек на водоемах за сутки
Мир
МИД Нидерландов выразил разочарование реакцией РФ на решение поставок F-16 ВСУ
Армия
Средства ПВО уничтожили два БПЛА над Белгородской и Воронежской областями

Москвичей пригласили поучаствовать в создании мозаики к 85-летию ВДНХ

0
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На ВДНХ приступили к созданию мозаичного панно к 85-летию главной выставки страны. На нем будет изображен мальчик, запускающий в небо воздушного змея, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, данный сюжет набрал больше всего голосов в проекте «Активный гражданин». Конкурс эскизов проводился весной. В работах нужно было отразить тему преемственности поколений.

«Многие исторические объекты ВДНХ украшены мозаикой, и новое панно станет продолжением традиции. В его наборе примут участие не только опытные мастера, но и горожане. Сделать это можно 10, 14 и 18 июля. Приглашаем всех желающих присоединиться к творческому процессу», — заявила Сергунина.

Онлайн-регистрация уже открыта. Композицию создадут совместно с художниками «МШМ Московская Школа Мозаики».

Открытие панно приурочат ко дню рождения ВДНХ. Москвичи и туристы смогут увидеть его у строения 230 на Ялтинском участке.

Мозаикой украшены многие архитектурные объекты выставки, например фонтаны «Золотой колос» и «Каменный цветок». Она также есть на фасадах павильонов «Центральный», «Металлургия» и «Вычислительная техника и информатика». Недавно панно из колотой смальты «Ученый и инженер» появилось и в павильоне «Атом».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024