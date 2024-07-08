Москвичей пригласили поучаствовать в создании мозаики к 85-летию ВДНХ

На ВДНХ приступили к созданию мозаичного панно к 85-летию главной выставки страны. На нем будет изображен мальчик, запускающий в небо воздушного змея, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, данный сюжет набрал больше всего голосов в проекте «Активный гражданин». Конкурс эскизов проводился весной. В работах нужно было отразить тему преемственности поколений.

«Многие исторические объекты ВДНХ украшены мозаикой, и новое панно станет продолжением традиции. В его наборе примут участие не только опытные мастера, но и горожане. Сделать это можно 10, 14 и 18 июля. Приглашаем всех желающих присоединиться к творческому процессу», — заявила Сергунина.

Онлайн-регистрация уже открыта. Композицию создадут совместно с художниками «МШМ Московская Школа Мозаики».

Открытие панно приурочат ко дню рождения ВДНХ. Москвичи и туристы смогут увидеть его у строения 230 на Ялтинском участке.

Мозаикой украшены многие архитектурные объекты выставки, например фонтаны «Золотой колос» и «Каменный цветок». Она также есть на фасадах павильонов «Центральный», «Металлургия» и «Вычислительная техника и информатика». Недавно панно из колотой смальты «Ученый и инженер» появилось и в павильоне «Атом».