Тьма над городом: Москву накрыл сильный ливень
Ливень с грозой пришел в столицу вечером в пятницу, 5 июля. О резком ухудшении погоды жителей столицы предупредили накануне в ГУ МЧС по Москве. По данным ведомства, в городе ожидаются грозы, ливни, а также шквалистое усиление ветра до 20–25 м/с. В Гидрометцентре ранее также не исключали вероятность града. Как выглядит столица в непогоду, можно посмотреть в галерее «Известий»
Город в момент накрыли темные облака
После экстремально жаркой погоды сильный ливень стал неожиданностью для москвичей
Ожидается, что ураган полностью стихнет к двум-трем часам ночи
Даже зонты не могли полностью спасти жителей и гостей столицы от сильного ливня
Последствия урагана, в районе Сокол от ветра упало дерево
По предварительным данным, в результате падения дерева никто не пострадал