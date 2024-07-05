Тьма над городом: Москву накрыл сильный ливень

Ливень с грозой пришел в столицу вечером в пятницу, 5 июля. О резком ухудшении погоды жителей столицы предупредили накануне в ГУ МЧС по Москве. По данным ведомства, в городе ожидаются грозы, ливни, а также шквалистое усиление ветра до 20–25 м/с. В Гидрометцентре ранее также не исключали вероятность града. Как выглядит столица в непогоду, можно посмотреть в галерее «Известий»