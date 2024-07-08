За чем следить инвестору на этой неделе

Фон для рынка акций сохраняется умеренно негативный — новости об инфляции и связанные с ней ожидания повышения ключевой ставки тревожат инвесторов, что может негативно сказаться на котировках ценных бумаг, сообщили аналитики ФГ «Финам». После окончания дивидендного периода часть денег может уйти на долговой рынок, ведь ставки по облигациям и депозитам остаются высокими.

Понедельник — последний день для покупки акций «Роснефти», «Евротранса» и «Татнефти» с дивидендами, сообщили в «Финам». При этом 12 июля последняя из упомянутых компаний сделает выплаты акционерам за весь предыдущий год — 249,69 рублей за бумагу.

Во вторник Сбер опубликует финансовые показатели по РСБУ за июнь, сообщили в «Финам». Позитивный отчет может поддержать стоимость акций компании.

Среда — последний день для покупки акций Сбера и химического холдинга «ФосАгро» перед закрытием реестров на дивиденды, рассказала аналитик «Цифра брокер» Полина Щукина.

Четверг, 11 июля, МТС раскроет результаты за I квартал 2024 года, добавили в «Цифра брокер».

Пятница — последний день покупки акций «Башнефти» и сети розничных магазинов «Магнит» перед закрытием реестров под дивиденды, сообщили в «Финам».

Помимо того, в период с 9 по 14 июля ВТБ июля будет проводить обратный сплит своих бумаг: 5 тыс. акций банка стоимостью 0,01 рубля каждая будут конвертированы в одну акцию по 50 рублей. Из-за этого торги бумагами ВТБ будут временно приостановлены и возобновятся только 15 июля.

Цены на облигации с фиксированным купоном продолжат снижение, поскольку, судя по риторике регулятора на Финансовом конгрессе, повышение ставки 26 июля фактически неминуемо, пояснили аналитики «Финам». Цены скорректируются в соответствии с ожиданиями рынка по динамике ключевой. При этом бонды с переменной ставкой будут генерировать инвесторам стабильный доход минимум до конца года.

Минфин намерен ежедневно закупать на рынке валюту на сумму 5,4 млрд рублей с 5 июля по 6 августа — это может ослабить нацвалюту, добавили в «Цифра брокер». Курс рубля способен просесть до диапазонов 87-90 за доллар, 93-96 за евро, 12-12,5 за юань.

Индекс МосБиржи будет находиться в диапазоне 3050-3200 пунктов, но при появлении негативных новостей есть риск снижения до 3000 пунктов.