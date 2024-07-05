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Сюжет:

МИД Украины выразил возмущение визитом венгерского премьера Орбана в Москву

МИД Украины возмутился, что Орбан не согласовал с Киевом визит в Москву
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Министерство иностранных дел (МИД) Украины возмущено визитом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву. Об этом в пятницу, 5 июля, сообщается на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

«В связи с визитом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву 5 июля 2024 года МИД отмечает, что решение осуществить эту поездку принято венгерской стороной без согласования или координации с Украиной», — говорится в публикации.

В МИД Украины заявили, что выступают против переговоров без участия Киева.

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Орбан с делегацией прибыл в столицу России ранее в этот день. Темами его беседы с президентом РФ Владимиром Путиным, в частности, стали украинский конфликт и двусторонние отношения Москвы и Будапешта.

Также министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, который прибыл в Москву вместе с Орбаном, заявил, что этот визит премьер-министра поможет приблизить мирное урегулирование украинского конфликта. По словам министра, за два с половиной года стало ясно, что завершить кризис можно только с помощью прекращения огня и переговоров.

Ранее, 2 июля, Орбан побывал в Киеве и встретился там с президентом Украины Владимиром Зеленским, срок полномочий которого истек 20 мая.

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