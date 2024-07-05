ГАЗ рассказал о старте продаж полноприводного «Соболя NN»

Продажи новой полноприводной версии «Соболя NN» начнутся после того, как ГАЗ накопит достаточный запас автомобилей, чтобы передать каждому дилеру сразу несколько штук, сообщил 5 июля изданию Quto.ru источник в российской компании.

Сразу после этого откроются продажи. Горьковский автозавод весной наладил серийное производство нового поколения машин 4×4, добавляется в материале.

«Соболь NN» заметно отличается от предшественника. Обе машины с подключаемым полным приводом, но NN получил независимую пружинную подвеску спереди, а также совершенно новую раздаточную коробку.

21 мая была представлена новая линейка возрожденного бренда Volga в Нижнем Новгороде. Это седан D-класса под названием Volga C40, кроссовер С-класса Volga К30 и кроссовер D-класса Volga C40. Выпуск машин начнется в 2024 году на площадке нижегородского автомобильного кластера, с 2025-го планируется сборка в режиме полного цикла.