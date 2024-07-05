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Ученые рассказали о необычных видах дождей

Физик Махнев: многие ученые не могли объяснить причину дождя из желе
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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На Земле периодически происходят необычные дожди, когда вместо воды с неба падает нечто другое. Где происходят подобные явления и как ученые их объясняют, узнали «Тайны Чапман».

Осадки не всегда выпадают в виде снега или дождя. Например, в 2011 году в английском городе Ковентри прошел яблочный дождь. В американском Арканзасе в новогоднюю ночь с неба упали тысячи черных дроздов. Орнитологи выяснили, что птицы погибли от удара, но не об землю, а как будто столкнувшись с чем-то твердым на высоте. До этого, 7 августа 1994 года, в США и Канаде прошел дождь из желе.

«Явление «вязкий дождь» было зафиксировано. Люди дают такие показания, что с неба падала желеобразная масса. И многие ученые не могли объяснить вообще, что является причиной этого явления», — отметил инженер-физик, специалист по гравитационным технологиям Андрей Махнев.

В дожде, который прошел над Америкой, нашли белые кровяные тельца. В составе осадков, выпавших в районе Торонто, находились бактерии, подобные тем, что находятся в кишечнике.

«Люди, проявляя любопытство, начинали контактировать, брать в руки это желе для того, чтобы узнать, какова же его природа и, вообще, что это за чудо такое. Но они потом за это были наказаны. Они заболели, причем заболевание было непонятное, и его никак не могли диагностировать. И болели они от трех недель до примерно трех месяцев», — рассказал писатель Сергей Демин.

Версий происхождения воздушного желе было много. Первая — это биологическое оружие, которое, возможно, распылили с самолетов. Но подтверждение этому найти не удалось. Если такая акция и была, то она была засекречена. Исследователи подтвердили, что выпавшая субстанция неизвестна науке и может представлять опасность. В итоге тайну происхождения вязкого дождя так и не раскрыли.

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«Много версий на эту тему, откуда оно. Сюда приплетают даже инопланетян, какие-то лаборатории, биолаборатории делают эксперименты. Достаточно точно сказать невозможно, откуда это всё берется. Возможно, здесь идет проявление другой формы жизни, и мы видим в итоге ее существование», — рассказал эксперт по аномальным явлениям Андрей Костин.

Спустя несколько лет всё повторилось. В 2014 году подобный дождь прошел над канадскими озерами, которые являются источниками 20% питьевой воды в стране. После дождя они стали выглядеть как чаши с желе. Системы фильтрации вышли из строя, вода стала непригодной для питья. В 2021 году международная группа ученых выдвинула гипотезу, что причина желеобразных осадков — воздушная жизнь, которой наполнена атмосфера. Они даже ввели в оборот выражение «атмосферные животные», или «криптиды».

«Криптидами называют живых существ, которые еще неизвестны науке. Группа ученых проводила исследования и эксперименты с живыми существами, находящимися в атмосфере, имеющими желеподобную амебную форму достаточно больших размеров, которые неоднократно наблюдались в атмосфере», — отметил эксперт по духовным практикам Иван Буркот.

Ученые предположили, что большинство атмосферных жителей амебны, иногда частично прозрачны, иногда напоминают облака. В некоторых случаях были замечены сгустки сферической формы, источающие слабое свечение. Их длина варьируется от нескольких метров до километров, они могут менять цвет.

Атмосферные животные по своим характеристикам напоминают жителей морских глубин — медуз, каракатиц, кальмаров, осьминогов и даже рыб. Разница состоит в том, что одни живут под водой, а другие — в воздухе.

«Правда, атмосферные животные имеют совершенно другую структуру. Они водянистые, имеют рыхлую форму и прозрачную структуру в отличие от водяных форм, которые имеют достаточно плотную материальную форму», — отметил Демин.

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