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Орбан назвал позиции РФ и Украины по конфликту далекими друг от друга

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Председательствующий в Евросоюзе (ЕС) премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал позиции Москвы и Киева по украинскому кризису далекими друг от друга. Свое мнение он высказал по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоялась в российской столице 5 июля.

«За последние два года мы поняли, что без дипломатии, без каналов связи мы не достигнем мира. Мир не наступит сам по себе, ради него нужно работать. Как раз способы его достижения я обсуждал сегодня с господином президентом. <...> Позиции [России и Украины] очень далеки друг от друга. Нужно совершить очень много шагов, чтобы приблизиться к миру», — сказал он.

Орбан добавил, что установление мира — приоритет для Европы и Будапешт ставит задачей своего председательства в ЕС именно борьбу за мир. По его словам, сложившаяся на Украине ситуация влияет на экономический рост и конкурентоспособность региона в целом.

Кроме того, венгерский премьер-министр выразил благодарность главе российского государства за открытую и честную беседу.

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Орбан прибыл в Москву с делегацией ранее в этот день. Переговоры политиков продлились более двух с половиной часов. Глава государства обратил внимание, что премьер прибыл с визитом в российскую столицу не только как партнер России, но и как председатель Евросоюза, и назвал беседу с премьером откровенной и полезной.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, который находится в Москве вместе с Орбаном, заявил, что этот визит премьер-министра поможет приблизить мирное урегулирование украинского конфликта. По словам дипломата, за два с половиной года стало ясно, что завершить кризис можно только с помощью прекращения огня и переговоров.

Ранее, 2 июля, венгерский премьер посетил Киев, где провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, срок полномочий которого истек 20 мая. Орбан предложил украинскому лидеру рассмотреть возможность прекращения огня для начала переговоров с Россией. Однако, по его словам, Зеленскому не очень понравилась идея временно прекратить огонь и в этот период разработать план урегулирования.

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