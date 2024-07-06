Пройти через разрушение

Почти девять месяцев длится очередной виток эскалации ближневосточного конфликта. Сейчас это противостояние между израильтянами и палестинцами в лице военного крыла ХАМАС, но всё же рефлексия в умах уходит корнями в прошлое, демонстрируя многогранность и комплексность войны вокруг Святой земли. Порой кажется, что война — обыденность для региона или же лишь один из инструментов реализации политических целей различных игроков. Но чтобы бы там ни было, сегодня мы наблюдаем гуманитарную катастрофу и то, как ежедневно сотни мирных жителей погибают из-за боевых действий, заложники всё еще находятся в плену у ХАМАС, а некоторых и вовсе нет в живых.

ЦАХАЛ ведет активные операции на юге сектора Газа в Рафахе, представители властей в Израиле заявляют, что они сломили боевой потенциал ХАМАС. Но на деле всё иначе: цель и желание ликвидировать палестинскую военно-политическую группировку не увенчались успехом. ХАМАС — это лишь одна из квинтэссенций идеи палестинского сопротивления, которая жаждет обретения своего государства и стабильных условий жизни. Военная операция Израиля привела лишь к ее еще большей радикализации, а не к нивелированию или полному исчезновению.

Вряд ли премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не понимает этого. Скорее всего, он хорошо это осознает, как и вся военно-политическая элита еврейского государства. А конфликт в Газе с самого начала был нацелен на решение совсем иных задач, в частности на урегулирование внутреннего кризиса. После пандемии COVID-19 и с началом активной фазы глобального противостояния России с Вашингтоном и его союзниками мир столкнулся с новыми вызовами, с которыми не справляются правила и институты текущего порядка. Мировое сообщество сейчас переживает катарсис на пути к формированию нового устройства с новыми лидерами и глобальными органами.

Израиль, как и многие другие государства, не смог абстрагироваться от этих процессов. Экономический кризис вкупе с политической турбулентностью привели к неустойчивости сложившейся системы. Нетаньяху и его окружение почувствовали угрозу власти и осознали шаткость своих позиций, что вынудило их пойти на военные действия против «внешних врагов» для консолидации общества и укрепления своего авторитета. Да и почему бы не воспользоваться ситуацией, чтоб удовлетворить чаяния крайне правых сторонников нынешней власти. Победа в конфликте всегда позволяла расширить зону фактического контроля и оккупировать новые территории, которые со временем застраивались и заселялись гражданами Израиля. Эффект оказался обратным, и война в Газе лишь усугубила ситуацию и привела не только к внутренней поляризации, но и к негативной реакции международной общественности и охлаждению отношений с западными партнерами, в частности с Вашингтоном.

Нетаньяху всё еще не смог достичь своей цели: массовые антиправительственные протесты идут каждую субботу во всех крупных городах Израиля, давление со стороны западных партнеров растет, как и со стороны оппозиции. Всё требует отставки кабинета Нетаньяху, но если он уйдет, против него и его главных министров будут выдвинуты обвинения за то, что произошло 7 октября 2023 года и после. А для самого премьер-министра ситуация еще более неприятная, так как его еще с 2020 года обвиняют в коррупции и обмане общественного доверия. Поэтому израильские власти сегодня, вероятнее всего, готовы перейти к плану Б и еще больше поднять уровень эскалации в регионе, начав военные действия на северных границах Израиля с ливанским шиитским военно-политическим движением «Хезболла».

Ничего удивительного в этом нет, так как еще с ноября 2023 года говорилось о возможности начала военных действий на северном фронте из-за взаимных обстрелов позиций между ЦАХАЛ и «Хезболлой». В январе этого года ABC News сообщал, что на север передислоцировано несколько тысяч военнослужащих регулярной армии и около 60 тыс. резервистов. Чем больше снижается интенсивность военных действий в Газе, тем чаще в Израиле говорят о конфликте с «Хезболлой». В конце прошлого месяца командующий Северным военным округом ЦАХАЛ Ори Гордин и глава Оперативного управления Генштаба Одед Басюк заявили: план наступления на территорию Ливана утвержден.

С высокой вероятностью во второй половине июля могут начаться интенсивные боевые действия с наступлением ЦАХАЛ на юг Ливана. Количество взаимных ударов сторон увеличивается. Так, в ночь с 3 на 4 июля армия обороны Израиля сообщала, что «Хезболла» запустила около 200 ракет и 20 БПЛА из Ливана по северу Израиля. Часть ракет и беспилотников сбили самолетами ПВО и истребителями. Но при этом не утихают и дипломатические переговоры. Специальный посланник США Амос Хохштейн 3 июля в Париже провел встречу с посланником Макрона по Ливану Жан-Ив Ле Дрианом на фоне опасений по поводу полномасштабной войны между «Хезболлой» и Израилем.

Западные союзники, как и многие региональные игроки опасаются начала военных действий с Ливаном, так как не в силах просчитать последствия. Опасения не безосновательны: конфликт с «Хезболлой» будет сложнее, чем с ХАМАС. Если численность палестинской группировки доходила до 40 тыс. человек, то у ливанской этот показатель, по заявлениям генерального секретаря движения Хасана Насраллы, превышает 100 тыс. В случае войны с Израилем к ним могут присоединиться еще больше местных жителей и палестинских беженцев, да и сопротивление в Ливане получило предложения от лидеров вооруженных группировок в Иране, Ираке, Сирии, Йемене и других странах отправить десятки тысяч бойцов на помощь.

Не менее важна и боевая подготовка бойцов «Хезболлы» и других группировок из оси сопротивления, которые активно участвовали в конфликте в Сирии с 2011 года. Военное крыло партии обладает современным арсеналом разнообразного оружия, включая тысячи установок РСЗО, сотни тысяч ракет для них, беспилотники и противотанковые ракетные комплексы. Тесная связь шиитской группировки с Ираном также говорит о том, что Тегеран будет активно снабжать ее, стараясь сам напрямую не вовлекаться в конфликт.

Учитывая все вышесказанное, можно предположить, что частично измотанная боевыми действиями в Газе израильская армия столкнется с более сильным соперником. Без активной поддержки Вашингтона, а может, даже и без прямого вмешательства Израилю может угрожать небывалая опасность. Поэтому министр обороны Израиля Йоав Галант и совершил визит в США, где договаривался об увеличении военной помощи со стороны Вашингтона, так как своих ресурсов явно не будет достаточно.

Американцам война не нужна, тем более накануне сложной избирательной кампании, высокого уровня поляризации общества и противостояния с Москвой и Пекином. Не нужна война и главному региональному противнику Израиля и союзнику «Хезболлы» — Ирану.

Кому и нужна напряженность, так это израильским властям во главе с Нетаньху, который хочет сохранить свое премьерское кресло и избежать уголовного преследования, но они вряд ли заинтересованы в том, чтобы быть вовлеченными в «кровавую бойню» с фатальным исходом для ее инициаторов. Да и ситуация в Ливане не самая приятная, страна, раздираемая тяжелейшим социально-экономическим и политическим кризисами с 2019 года, может вспыхнуть в любой момент. Поэтому вероятность войны как никогда высока, хотя региональные и глобальные игроки пытаются сделать всё возможное, чтобы ее остановить.

Кажется, что человечество обречено на то, чтобы развиваться через «разрушение». Процесс увядания старых принципов мироустройства приводит к тому, что долгие конфликты начинают «кровоточить», решение острых и неразрешимых проблем перетекает из дипломатического в военное русло. Исключением не стал и ближневосточный конфликт, который, несмотря на многочисленные мирные переговоры и международные усилия, не достиг устойчивого разрешения.

Автор — президент Центра ближневосточных исследований, приглашенный преподаватель НИУ ВШЭ, РАНХиГС, МГИМО, автор Telegram-канала «Восточный караул»

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