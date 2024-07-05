Подросток погиб в ДТП с опрокинувшейся машиной в Хабаровском крае
Легковой автомобиль опрокинулся во время движения на подъезде к селу Вознесенское в Хабаровском крае. 13-летний подросток погиб.
По данным ИА AmurMedia, водитель автомобиля Toyota Nadia не справился с управлением, в результате чего иномарка съехала с дороги. Во время опрокидывания подросток выпал из окна машины. Мальчик скончался на месте.
В прокуратуре уточнили, что в машине также находился отец подростка, он был в состоянии опьянения. По факту ДТП проводится проверка.
В Верхней Пышме (Свердловская область) водитель автомобиля каршеринга не справился с управлением, в результате чего пассажирка вылетела из салона. Женщина не была пристегнута ремнем безопасности. Потерпевшая скончалась.