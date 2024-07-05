В РФ заявили о необходимости работы единого контентного центра судебной системы

Председатель Совета судей РФ Виктор Момотов заявил о необходимости в работе в России единого федерального контентного центра (ЕФКЦ), который обеспечит размещение актуальных новостей о правосудии в соцсетях судов.

Как он отметил в ходе медиафорума «Суды и социальные сети: возможности и перспективы взаимодействия» в Новосибирске, в РФ есть острая необходимость в работе ЕФКЦ. В настоящее время такой центр функционирует на базе Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ) в тестовом режиме.

«Такой центр аккумулирует значимую и актуальную для судебной системы информацию, обеспечивает через региональные (аккаунты судов. — Ред.) размещение новостей и данных, интересующих гражданское общество в социальных сетях, формирует единую новостную повестку судебной власти», — приводятся слова Момотова на сайте РАПСИ.

Напоминается, что единый федеральный контентный центр в 2023 году был создан по инициативе РАПСИ для помощи судам в наполнении аккаунтов социальных сетей актуальными и качественными материалами о российском правосудии. Как рассказал в ходе медиафорума главный редактор РАПСИ Олег Ефросинин, он позволяет решить основные проблемы судебных инстанций, связанные с ведением аккаунтов в социальных сетях.

«Снизить нагрузку на сотрудников аппарата судов, освободить их от непрофильной работы, получать профессиональный, выверенный контент, который не требует дополнительной обработки. Самое главное: благодаря работе ЕФКЦ мы имеем возможность через аккаунты судов информировать жителей даже самых отдаленных регионов страны о важных событиях судебной системы и работе правосудия в целом и, по сути, создать единое информационное поле российских судов в социальных сетях», — подчеркнул Ефросинин.

В декабре 2022 года органы государственной власти и местного самоуправления, подведомственные организации и суды обязали вести страницы в социальных сетях. В настоящее время все суды имеют страницы в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».