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Российские специалисты изучили принцип работы кассетного боеприпаса ATACMS

«РИА Новости»: специалисты изучили работу кассетного суббоеприпаса ATACMS
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Фото: commons.wikimedia.org
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Российские специалисты изучили строение и особенности работы кассетного суббоеприпаса американской ракеты ATACMS, сообщил 5 июля специалист по работе с вооружением.

Суббоеприпасом является шарообразный предмет зеленого цвета. Он напоминает теннисный мяч с выступами по одной оси. В ракете таких 275 единиц.

«Вскрытие кассеты происходит где-то в 200 м над поверхностью грунта. За счет выступающих перьев набегающим потоком суббоеприпас начинает свое вращение. Когда он набирает около 2 тыс. оборотов, центробежные стопоры расходятся в стороны, и происходит поворот движка внутри. Капсюль-детонатор становится напротив ударника. При ударе о поверхность происходит взрыв боеприпаса», — рассказал специалист в разговоре с «РИА Новости».

По его словам, если кассета открылась штатно, но боеприпас упал и не сработал, он остается на взводе, и его перемещение становится невозможным. При встрече с таким шариком нужно быть максимально осторожным.

«Рубашка состоит из штампованной облицовки. <…> Внутри находится взрывчатое вещество и сам взрыватель. Гранаты РГО имеют схожую внутреннюю конструкцию. Только у нас применена сталь, у них — вольфрам», — отметил он.

Радиус разлета вольфрамовых осколков составляет около 20 м. При этом некоторые осколки на расстоянии 50 м способны пробить металлическую дверь, добавил эксперт.

ATACMS — оперативно-тактическая баллистическая ракета, разработанная американской компанией Lockheed Martin. Ее можно запускать из реактивных систем залпового огня. Масса ракеты составляет от 1320 до 1670 кг, длина — 3,96 м, размах крыльев — 1,4 м. Дальность лежит в диапазоне от 140 до 300 км. Все ракеты имеют инерциальные головки самонаведения.

Запас точности: как российские войска могут противодействовать ATACMS
Современные российские средства ПВО способны эффективно сбивать американские ракеты

1 июля Россия впервые получила доступ к системе наведения и коррекции полета ракеты ATACMS. В распоряжении российской стороны оказались «боевые части ракеты».

Военный эксперт Алексей Суконкин заявил «Известиям», что изучение характеристик ракеты даст возможность выявить критические возможности этого оружия. По его словам, смысл исследования заключается в том, чтобы найти критические данные и проанализировать их.

ATACMS Соединенные Штаты начали поставлять Украине в 2023 году. В частности, 23 июня 2024 года, российские средства противовоздушной обороны сбили над Севастополем четыре такие ракеты. Одна отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе. Количество раненых при этом обстреле составило более 150 человек, четыре человека погибли.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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