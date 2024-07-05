Пранкер публично намекнул на провал Сунака при объявлении им результатов выборов
Пранкер вышел на сцену с британским премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и публично намекнул на то, что считает его неудачником. На произошедшее обратил внимание 5 июля британский телеканал Sky News.
Пранкер Нико Омилана развернул за спиной британского премьера лист бумаги с латинской буквой L. Это можно расценивать как первую букву английских слов loser (неудачник) или loss (потеря).
Это было сделано в момент, когда Сунак признал поражение своей партии на парламентских выборах, прошедших 4 июля, и поздравлял лидера оппозиционной Лейбористской партии Кира Стармера с победой.
Ранее в этот день лидер оппозиции Кир Стармер был избран членом парламента Великобритании. Он получил 18,9 тыс. голосов в округе Holborn & St Pancras, набрав на 11,6 тыс. голосов больше, чем показавший второй результат независимый кандидат Эндрю Фейнштейн. Отмечается, что Стармер является наиболее вероятным кандидатом на пост нового премьер-министра Великобритании.
4 июля действующий член палаты лордов лорд Ричард Эндрю Балф в беседе с «Известиями» заявил, что жители Великобритании разочарованы политикой Консервативной партии из-за отсутствия у политической силы новых идей. Он отметил, что партия действующего премьер-министра Великобритании Риши Сунака находится у власти в стране уже 14 лет и ей нечего предложить избирателям.
30 мая британский парламент был официально распущен в преддверии всеобщих выборов.