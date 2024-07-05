В МИЦ «Известия» МЧС России рассказывает о правилах безопасности на воде. Трансляция
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- В МИЦ «Известия» МЧС России рассказывает о правилах безопасности на воде. Трансляция
В МИЦ «Известия» в пятницу, 5 июля, проходит пресс-конференция, посвященная вопросам безопасного отдыха на водоемах летом.
О правилах безопасности в местах купания, проверках в зонах отдыха, а также о статистике происшествий рассказывают:
- Андрей Печенин, начальник отдела Государственной инспекции по маломерным судам Управления безопасности на водных объектах МЧС России;
- Кирилл Первов, председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям.