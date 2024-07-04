Замглавы Минэкономразвития рассказал о перспективах сотрудничества в рамках ШОС

Замглавы Минэкономразвития Владимир Ильичев 4 июля рассказал «Известиям» о перспективах сотрудничества с партнерами России в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«С нашими партнерами по ШОС продолжим активную работу по улучшению условий товарной торговли, развитию независимой инфраструктуры финансового рынка, координации дальнейших шагов по расширению транспортно-логистических возможностей и взаимосвязанности в регионе», — отметил он.

Кроме того, в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты на уровне лидеров, продолжил Ильичев, российская сторона планирует также вывести на новый уровень взаимодействие с партнерами в креативной экономике и развитии стартап-экосистем.

«Не менее важный финансовый аспект, требующий единогласного решения ШОС, — учреждение фонда под реализацию многосторонних проектов в приоритетных секторах экономики. Мы активно прорабатываем вопрос о создании механизма совместного финансирования проектной деятельности», — добавил замминистра Минэкономразвития.

По его мнению, этот шаг позволит в полной мере раскрыть потенциал ШОС в сферах транспортной инфраструктуры, инноваций, электронной торговли, а также реагирования на изменение климата. Также Ильичев отметил, что в организации разделяют такое видение России, «что было неоднократно подтверждено в рамках заседания Совета глав государств — членов ШОС в прошлом году в Нью-Дели».

Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин заявил, что Шанхайская организация сотрудничества утверждается как один из центров силы в многополярном мире. По его словам, в странах — участницах объединения проживает около половины населения Земли, на этих территориях сосредоточена почти четверть мирового ВВП. Он отметил, что в этих государствах содержится огромный интеллектуальный потенциал.

Тогда же доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков заявил «Известиям», что ШОС имеет большой потенциал для развития и всё больше стран выражают желание к ней присоединиться. Как отметил политолог, ШОС давно зарекомендовала себя как устойчивый и надежный клуб государств.

Саммит ШОС прошел 3–4 июля в Астане. После присоединения Белоруссии количество стран — участниц ШОС возросло до 10. В ее состав, помимо республики, входят Россия, Китай, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, а также присоединившиеся позже Индия, Пакистан и Иран.

4 июля лидеры стран ШОС подписали Астанинскую декларацию объединения. В ней главы государств подтвердили приверженность формированию более представительного, демократического, справедливого и многополярного миропорядка, основанного на общепризнанных принципах международного права, культурно-цивилизационном многообразии, взаимовыгодном и равноправном сотрудничестве государств при центральной координирующей роли ООН.