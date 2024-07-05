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Аналитики посчитали стоимость приготовления свекольника в этом году

АТОЛ: приготовление свекольника стало на 11% дороже по сравнению с прошлым годом
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Фото: Freepik
dzen
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Приготовление популярного у россиян летнего холодного супа свекольника стало по сравнению с прошлым годом на 11% дороже. Это следует из данных аналитиков АТОЛ, с которыми ознакомились «Известия» 5 июля. Эксперты подсчитали, как изменились цены на ингредиенты для этого традиционного российского блюда, на основе анализа обезличенных данных продаж 6,1 млн чеков.

«Картофель относительно 2023 года в среднем подорожал на 33%. Его медианная цена в магазинах в июне составляет 56 рублей за 1 кг. Средняя стоимость свеклы выросла на 16%. В магазинах за 1 кг россияне в среднем отдадут 67 рублей. Рост медианной цены также наблюдается и за упаковку яиц. Относительно показателей июня 2023 года средняя стоимость десятка яиц выросла на 38% и составляет 119 рублей», — сообщили аналитики.

При этом некоторые продукты почти не подорожали за год в цене. Так, палку вареной колбасы в среднем россияне, как и в прошлом году, могут купить за 412 рублей, 1 кг огурцов — за 196 рублей, а упаковку сметаны — за 102 рубля.

Урожай быстрее: в России вопреки сезонности дорожает плодоовощная продукция
С чем связана такая ситуация и как она отразится на инфляции

Ранее, 3 июля, Минсельхоз РФ сообщил, что ценовая ситуация на рынке плодоовощной продукции в России стабильна и соответствует сезонным трендам. В министерстве добавили, что по состоянию на 26 июня отпускные цены производителей на свеклу столовую на 5,5% ниже, чем были год назад, картофель и морковь за год подорожали примерно на уровне инфляции — их стоимость составляет 17,4 и 24,4 рубля за 1 кг соответственно. В Минсельхозе объяснили, что с поступлением нового урожая этой продукции ожидается традиционное снижение ее стоимости у производителя, что в свою очередь отразится на рознице. Лук репчатый за год подешевел на 36,4%, капуста белокочанная — на 3,9%, с начала 2024-го снизилась цена на огурцы и томаты — на 34% и 14,5% соответственно.

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