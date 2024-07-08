Сара Вагенкнехт — немецкий политик, доктор экономических наук, глава партии «Союз Сары Вагенкнехт» (BSW). Родилась в 1969 году в старинном университетском городе Йена. Ее мать была государственным служащим, а отец — иранским студентом, учившемся в Западном Берлине. Когда Саре не было еще трех лет, ее отец уехал навестить родных в Иран и не вернулся.

После исчезновения отца маленькую Вагенкнехт взяли на воспитание бабушка и дедушка, жившие в деревне рядом с Йеной. Позднее девочка переехала вместе с матерью в Восточный Берлин, где поступила в школу имени Альберта Эйнштейна с углубленным изучением естественных наук.

Уже в подростковые годы Вагенкнехт проявила себя как активный общественный деятель, вступив в Союз свободной немецкой молодежи. После окончания школы в 1989 году она стала членом Социалистической единой партии Германии (СЕПГ).

В 1990 году Вагенкнехт начала изучать литературу и немецкую философию в Йенском университете и Берлинском университете имени Гумбольдта. Однако через некоторое время она решила перевестись в Гронингенский университет в Нидерландах, где в 1996 году получила диплом магистра. Ее дипломная работа была посвящена интерпретации идей Георга Гегеля в работах молодого Карла Маркса. В 2012 году она также успешно защитила диссертацию по специальности «национальная экономика» и получила докторскую степень.

После того, как в 1991 году СЕПГ была переименована в Партию демократического социализма (ПДС), Вагенкнехт стала самым молодым членом ее исполнительного комитета. Тогда же она присоединилась к так называемой «Марксистской платформе» — самой левой партийной группировке, поддерживающей идеи неосталинизма. На сегодняшний день организация находится под наблюдением правоохранительных органов Германии как экстремистская. Вагенкнехт покинула ее в 2010 году.

В 1995 году политик была отстранена от партийной деятельности лидером ПСД Грегором Гизи. Но уже в 2000 году она вернулась в партию, а четыре года спустя стала депутатом Европарламента.

Фото: REUTERS/Annegret Hilse

В 2007 году, после образования партии «Левых» Вагенкнехт выдвинула свою кандидатуру на пост вице-председателя, однако не смогла получить должность из-за отсутствия поддержки со стороны партийных лидеров. Тем не менее, с 2009 года она стала представителем «Левых» в бундестаге. Уже через год ее избрали вице-председателем, а в 2011 году — первым вице-председателем партии.

В 2023 году после продолжительного конфликта с руководством Вагенкнехт покинула партию «Левых» и заявила о создании собственного политического проекта — «Союза Сары Вагенкнехт». Среди причин такого решения она называла отсутствие поддержки ее инициатив, деградацию «Левых», а также необходимость предоставления альтернативы немецким гражданам, которые не чувствуют связи с уже существующими партиями.

Программа «Союза» направлена снижение социального и экономического неравенства, решение миграционных проблем и устранение последствий неудачной климатической политики. Глава партии не раз указывала на то, что полный переход на возобновляемые источники энергии в Германии невозможен, а так называемые «зеленые» инициативы вредят экономике страны и подрывают веру в экологическую политику в целом.

Помимо этого, Вагенкнехт выступает за повышение зарплат, пенсий и усиление социального обеспечения граждан. В экономической сфере политик призывает к расширению государственного сектора, укреплению контроля над рынком, снижению влияния крупных концернов и отмену санкций против России, которые ограничили стране доступ к дешевым энергоносителям.

Политик Сара Вагенкнехт — отношение к России

Вагенкнехт не раз подвергалась критике за свои политические взгляды. Ее называли сталинисткой за то, что она положительно отзывалась о Советском Союзе и выступала против установки памятного камня жертвам сталинских репрессий на кладбище в Фридрихсфельде. Противники также припоминали ей членство в «Марксистской платформе» и ее высказывания о том, что падение Берлинской стены стало одним из самых печальных событий в истории.

В 2022 году, после начала спецоперации по защите Донбасса, Вагенкнехт выступила против разрыва отношений с Россией и поставок немецкого оружия на Украину. В феврале 2023 года политик вместе с журналисткой Алисой Шварцер опубликовала «Манифест мира», в котором призывала к прекращению вооружения киевского режима и мирному урегулированию конфликта. Впоследствии она также организовала массовую акцию против поставок западного оружия Киеву под названием «Восстание ради мира».