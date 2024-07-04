В России начали маркировать созданную ИИ рекламу

«Яндекс» первым на российском рынке начал маркировать рекламу, сгенерированную с помощью искусственного интеллекта, сообщили в пресс-службе компании.

Маркировка появилась в рекламных объявлениях «Яндекс Директ» с изображениями, автоматически созданными нейросетью «YandexART». Увидеть пометку можно на интернет-рекламе с картинкой от нейросети, нажав на три точки в верхнем правом углу объявления.

«Отличить созданные человеком фото от тех, которые генерирует искусственный интеллект, может быть непросто. Поэтому мы считаем важным обращать внимание людей на то, что они имеют дело с генеративным контентом. Мы видим рост использования нейрокартинок среди наших рекламных партнеров, поэтому решили начать маркировку именно с них. В дальнейшем мы будем развивать маркировку ИИ-контента и в других наших сервисах», — отмечает директор бизнес-группы поиска и рекламных технологий «Яндекса» Дмитрий Масюк.

Предприниматели получили возможность бесплатно добавлять в рекламу креативы от нейросетей «Яндекса» с 2023 года. В июне 2024 года уже более 11% активных рекламодателей в Директе использовали иллюстрации, созданные с помощью «YandexART».