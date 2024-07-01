Капсулы для сна появились на ж/д вокзале в Челябинске
Капсулы для сна установили в зале «Комфорт +» на железнодорожном вокзале в Челябинске. Об этом в понедельник, 1 июля, сообщает пресс-служба Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД).
Спальное место рассчитано на одного человека и оборудовано USB-розеткой для зарядки, отделением для хранения багажа и жалюзи с шумоизоляцией. Также выдается комплект одноразового постельного белья.
По информации ИА «Ура.ру», услуга доступна круглые сутки.
Ранее в июне сообщалось, что на жилые дома на нескольких улицах в центре Челябинска повесили архитектурно-художественную подсветку. В планах мэрии украсить еще 13 домов.