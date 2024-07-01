Польские экоактивисты на полчаса перекрыли одну из ключевых автомагистралей Варшавы

Польские экоактивисты из организации «Последнее поколение» на полчаса перекрыли одну из ключевых автомагистралей Варшавы – Вислостраду, сообщил 1 июля польский портал Forsal.pl.

Экоактивисты таким образом выразили свое несогласие с планом правительства польского премьер-министра Дональда Туска по расширению автомагистралей и скоростных автомагистралей.

«На Вислостраде появились активисты в оранжевых жилетах. Это была группа человек из 15, десять из которых сидели поперек маршрута», — сказано в сообщении.

Полиция удалила протестующих с проезжей части и восстановила движение транспорта.

В середине июня фермеры в Польше разлили на границе свиной навоз для отпугивания мусульман. Это якобы было сделано, чтобы уменьшить количество мигрантов.