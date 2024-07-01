В июне российские силы уничтожили на рубежах Луганской Народной Республики (ЛНР) более 34 тыс. украинских солдат и иностранных наемников, сообщил 1 июля военный эксперт Андрей Марочко.

Он подчеркнул, что с начала 2024 года это самые большие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на данном участке фронта. При этом тенденция роста потерь противника отмечается с февраля, добавил эксперт.

«За истекший месяц на рубежах ЛНР отражены 133 атаки противника, отмечается незначительный спад штурмующих действий. Потери противника за отчетный промежуток времени составили около 34 785 украинских боевиков и наемников — на 11 295 больше по сравнению с маем», — поделился Марочко в разговоре с ТАСС.

Кроме того, в июне российские войска также уничтожили 16 танков, одну зенитную самоходную установку Gepard, 362 орудия полевой артиллерии, 23 станции радиоэлектронной борьбы, около 500 различных боевых машин и 77 полевых складов боеприпасов противника на рубежах ЛНР, указал он.

Ранее, 27 июня, британский аналитик Александр Меркурис рассказал о рекордных суточных потерях в ВСУ. По его данным, 25 июня на линии боевого соприкосновения украинские силы потеряли 2\345 человек. Он отметил, что подобных потерь у украинской армии не было даже в самый худший для них период.

Тогда же президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, признал большие потери в рядах ВСУ. Он отметил, что по этой причине Киев не хочет затягивать конфликт. Также украинский лидер призвал в ближайшее время выработать план урегулирования.

На тяжелую ситуацию в ВСУ неоднократно указывали и на Западе. 3 июня экс-глава комитета НАТО Харальд Куят заявил о провале Вооруженных сил Украины вопреки огромным затратам Запада. Издание The New Yorker предупредило, что ситуация для ВСУ может значительно ухудшиться в течение лета из-за наступления России и нехватки резервов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.