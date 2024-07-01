Гонконг вновь начал покупать российское золото рекордными темпами. Азиатский финансовый центр в мае нарастил закупки драгметалла почти в 60 раз к апрельскому уровню, передает телеканал «Известия». Гонконг весь прошлый год активно покупал золото из РФ, но в декабре замедлил темпы из-за роста цен. В феврале Гонконг не покупал золото, в марте купил на $829 тыс., а в апреле — на $13 млн. В конце весны Гонконг ввез драгметалл из России на $750 млн, что в 58 раз больше показателя за апрель. Россия по итогам мая вернулась на второе место по поставкам золота в Гонконг с долей в 15%. Крупнейшим поставщиком традиционно является ОАЭ — в мае Эмираты поставили драгметалла на $1,8 млрд.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.