В Карелии в аварии с лосем пострадали два человека

В Карелии на трассе Петрозаводск – Суоярви автомобиль сбил перебегавшего дорогу лося, в результате чего пострадали два человека. Об этом 1 июля сообщает пресс-служба ГКУ РК «Отряд противопожарной службы по Прионежскому району».

Отмечается, что ДТП произошло 30 июня на 17-м км трассы. Автомобиль Ford столкнулся с диким животным, после чего выехал за пределы дороги и врезался в дерево. На ликвидацию последствий аварии направлен караул пожарной части.

«В результате ДТП два человека получили травмы, один из которых был госпитализирован в медицинское учреждение. Животное от удара об автомобиль погибло», — говорится в сообщении ведомства в соцсети «ВКонтакте».

В конце мая на внешней стороне 0-го км МКАД фура сбила лося, из-за чего было затруднено движение в центр по шоссе Энтузиастов. Позже сообщалось, что сбитое животное скончалось от полученных травм.