Водолазы МЧС обнаружили тело утонувшего в Уссурийске подростка

Водолазы управления МЧС России по Приморскому краю обнаружили тело утонувшего в Уссурийске подростка, об этом говорится 1 июля в Telegram-канале ведомства.

«Водолазы поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Приморскому краю по результатам обследования дна водоема обнаружили тело подростка, который накануне пропал под водой во время купания», — уточнили спасатели.

Тело подростка обнаружили примерно в 30 м от берега.

Несовершеннолетний утонул 30 июня. Он купался в необорудованном карьере, который находится между дамбой парка «Зеленый остров» и улицей Александра Францева в Уссурийске.

Ранее, 25 июня, в Балаганске Иркутской области в Ангаре утонул 25-летний мужчина. Потерпевший купался в реке в состоянии опьянения.