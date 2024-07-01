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Мультфильм «Головоломка 2» в рекордные сроки собрал в мировом прокате $1 млрд

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Фото: Pixar
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Мультфильм Pixar «Головоломка 2» преодолел отметку в $1 млрд в мировом прокате менее чем за три недели с момента выхода, достигнув этого показателя быстрее, чем любой другой анимационный фильм в истории. Об этом в воскресенье, 30 июня, сообщило агентство Reuters.

Фильм стал самым кассовым фильмом года, обогнав вторую часть «Дюны» Дени Вильнёва, и единственным, преодолевшим отметку в $1 млрд.

Фильм «Головоломка 2» — это продолжение хита 2015 года о внутреннем устройстве разума маленькой девочки. Во второй части главная героиня Райли стала подростком и столкнулась с новыми эмоциями, включая тревогу и зависть.

Первая часть «Головоломки» собрала около $90 млн в первую неделю после выхода летом 2015 года и достигла $858,8 млн по всему миру.

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Также мультфильм «Головоломка-2» в стартовый уикенд заработал в американском прокате $155 млн, показав лучший результат в 2024 году.

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