Количество точек доступа городского Wi-Fi на ВДНХ достигло порядка 120

В настоящее время к сети городского Wi-Fi на ВДНХ можно подключиться через почти 120 точек, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«За прошлый год беспроводным интернетом на территории выставки воспользовались более полумиллиона раз. Сейчас Wi-Fi появился в зоне отдыха у каскада прудов. Благодаря этому жителям и туристам будет еще удобнее слушать аудиогиды, строить маршруты прогулок, заниматься делами на свежем воздухе», — рассказала Наталья Сергунина.

Заммэра подчеркнула, что число точек доступа выросло вдвое. Она напомнила, что сеть также работает от арки главного входа до площади Промышленности, около макета ракеты-носителя «Восток», у выводного круга Центра национальных конных традиций, рядом с «Домом ремесел», Музеем гаража особого назначения ФСО России и другими павильонами.

Как отметили в Департаменте информационных технологий Москвы, к городскому Wi-Fi можно подключиться в 52 парках столицы, на центральных улицах, в библиотеках, домах культуры, спортивных учреждениях и в других общественных пространствах. Общее число точек доступа достигает 26 тысяч.

Развитие ИТ-инфраструктуры и сетей связи для обеспечения жителям доступа к современным цифровым услугам соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта Москвы «Информационная инфраструктура».