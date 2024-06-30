Джо Байден появился на обложке Time

Журнал Time опубликовал обложку с Байденом и подписью «Паника». Таким образом, издание отреагировало на провал президента США на дебатах с Трампом, передает телеканал «Известия». Однако сам Байден заявил, что всё равно считает себя лучшим кандидатом. На дебатах 27 июня американский лидер допускал оговорки и был неясным в заявлениях.

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