ВС РФ расчистили и использовали туннель для занятия опорного пункта ВСУ

Подразделения Вооруженных сил (ВС) России, расчистив и использовав подземный туннель, заняли опорный пункт украинской армии на восточной окраине населенного пункта Кирово в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в воскресенье, 30 июня, сообщили в Министерстве обороны страны.

«Крупный опорный пункт ВСУ (Вооруженных сил Украины. — Ред.) на восточной окраине населенного пункта Кирова заняли штурмовые подразделения отряда «Ветераны» группировки войск «Центр», используя подземный туннель», — говорится в публикации российского оборонного ведомства в Telegram-канале.

Отмечается, что военные, использовав туннель протяженностью более 3 км вдоль канала Северский Донец, зашли в тыл укрепленного опорного пункта.

«По туннелю военнослужащие наладили снабжение штурмовиков боеприпасами, вооружением и продуктами питания», — уточнили в Минобороны.

В пресс-службе объяснили, что, используя фактор внезапности, российские солдаты полностью овладели опорным пунктом. Украинские войска бросили позиции и уступили, добавили в публикации.

Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило, что артиллерийское подразделение группировки войск «Север» с помощью расчетов 122-миллиметровых буксируемых гаубиц Д-30 уничтожило замаскированные позиции и диверсионные группы ВСУ. В ведомстве отметили, что артиллеристы выполняют боевые задачи в круглосуточном режиме в сложнейших условиях. Огонь ведется военнослужащими на дальность, превышающую 15 км.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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