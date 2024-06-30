Красноярская транспортная прокуратура проверит авиакомпанию Azur Air

Красноярская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения прав пассажиров авиакомпанией Azur Air на фоне задержек вылетов и отказов авиатехники. Об этом в воскресенье, 30 июня, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

«В связи с зафиксированными случаями отказов авиационной техники и задержками выполнения рейсов авиакомпании «Азур Эйр» на туристических направлениях из аэропортов Москвы и других городов Красноярской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о защите прав потребителей и безопасности полетов», — говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.

Там добавили, что по итогам проверки правоохранители оценят качество услуг авиакомпании, в том числе и в тех случаях, когда пассажиры ожидали вылета в салоне самолета. Если будут обнаружены нарушения, транспортная прокуратура отреагирует на них.

Ранее, 8 июня, Приволжская транспортная прокуратура сообщила, что проведет проверку из-за задержки рейса Azur Air из Казани в Анталью. Самолет должен был вылететь в 22:40 мск 7 июня, но опоздание составило более 17 часов. По данным ведомства, на этот рейс был зарегистрирован 241 человек, среди которых трое детей. В связи с задержкой вылета в аэропорт Казани прибыл представитель Татарской транспортной прокуратуры.